Ook bij Familie verdwijnt belangrijk personage

Na het vertrek van Jacky Lafon, Martine Jonckheere en Chris Van Tongelen moeten de kijkers van Familie binnenkort opnieuw afscheid nemen van een van hun lievelingspersonages. Actrice Hilde De Baerdemaeker heeft na vier jaar besloten om de populaire VTM-soap te verlaten.

"Eigenlijk heb ik de rol van Liesbeth veel langer gespeeld dan ik van plan was", vertelt Hilde in Story. "Eerst dacht ik maar twee jaar te blijven, maar uiteindelijk zijn het er vier geworden. Dat is voor mij echt wel het maximum. Ik heb altijd gezegd dat ik een nieuwe uitdaging wou aangaan als de kleutertijd van mijn tweeling Marcel en Marilou voorbij is. In juni ben ik gestopt met draaien bij Familie en dat was ook het einde van mijn kinderen hun derde kleuterklas."



De actrice stelt duidelijk dat het haar beslissing was om de soap te verlaten. "Ik zit ondertussen al zestien jaar in de acteerwereld en heb al veel verschillende rollen mogen spelen. Vier jaar Familie is een mooie periode om af te ronden. Ik heb ook af en toe nood aan afwisseling. Tijdens mijn tijd bij Familie heb ik al eens een hoofdrol mogen spelen in de VTM-fictiereeks Coppers en dat smaakte gewoon naar meer."



Comeback

De fans hoeven Hilde nog niet meteen te missen. "Ik ben nog enkele maanden te zien in Familie, en ik hoop dat de kijkers begrijpen dat ik als actrice ook graag eens andere dingen wil doen. Eén ding is wel zeker: mijn personage sterft niet, dus ik kan nog terugkomen. De bazen hebben me al gezegd dat ik maar één telefoontje moet doen en ze schrijven me meteen weer in de reeks. Ik ben in alle liefde vertrokken, ik stop niet met de hakbijl", lacht Hilde.



Dat ze misschien ooit een comeback zal maken sluit ze niet uit. "Zeker niet! Maar ik heb geen glazen bol, ik weet dus niet wat de toekomst brengt. Misschien denk ik over twee jaar: oh, het was daar toch niet zo slecht, ik wil terug. (lacht) Als ik mijn gevoel zou volgen, dan bleef ik oneindig lang meespelen in Familie. Maar ik moet ergens een grens stellen voor mezelf."