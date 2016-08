Niveau 4 sluipt door de 'hel van Molenbeek': "Chicago, maar dan om de hoek"

Door: redactie

30/08/16 - 08u56 Bron: Het Laatste Nieuws

© VIER.

"Een reeks over terreur in onze achtertuin, over het leven zoals het niet zou mogen zijn in een Brusselse gemeente." Zo omschrijft tv-maker Eric Goens zijn nieuwe reeks 'Niveau 4', die vanavond op VIER start. Goens volgt de politie van Molenbeek dag en nacht. Invallen, interventies, veel arrestaties... "Net een Amerikaanse actiefilm, maar dan levensecht. En helaas bij ons."

"Heftige, harde, spraakmakende televisie", zo noemt Eric Goens zijn eigen 'Niveau 4', dat je het best omschrijft als 'realityserie'. "Ik heb vorig jaar voor de openbare omroep de vierdelige reeks 'Molenbeek' gemaakt. Dat was een schets van een getormenteerde gemeente. Ik ben toen een paar nachten mee op pad gegaan met de lokale politie, en voelde meteen dat daar veel meer stof in zat dan ik toen kon verwerken. Ik ben dan bij de politie gaan aankloppen of ik hen voor langere tijd kon volgen. Tot mijn verbazing kreeg ik zowat onmiddellijk een positief antwoord."



Het resultaat is vanaf vanavond te zien op VIER. "De kijker zit altijd op de eerste rij", vertelt Goens. "Alle agenten die interventies doen, kregen van ons een borstcamera. Wat zij meemaken, zien wij. Da's best hard en confronterend. Vanavond volgen we een inval bij een Albanese drugsbende die om 5 uur 's morgens wordt opgerold. Het zou New York of Chicago kunnen zijn, maar het is bij ons om de hoek."



Lees alles over 'Niveau 4' in onze pluszone exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.