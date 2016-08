Thuis: Leven Marianne en Tom nog?

Door: redactie

29/08/16 - 20u32

Nu de eerste aflevering van het nieuwe Thuis-seizoen is afgelopen , hebben we al vele antwoorden gekregen op enkele prangende vragen uit de seizoensfinale.

- Dokter Judith Marianne (Leah Thys) en Tom (Wim Stevens) van de dood redt. Als bezoekster in het ziekenhuis slaat ze William (Luk De Koninck) buiten westen. Judith (Katrien De Ruysscher) geeft Marianne met succes hartmassage.



- William wordt ingerekend. Hij wordt beschuldigd van de moord op Hélène en de moordpoging op Marianne en Tom.



- De kus van Waldek en Simonneke tot verwarring leidt. Waldek vraagt zich af waarmee ze bezig zijn.



- Arne, de ontvoerder van Olivia (Moora Vander Veken) wroeging lijkt te krijgen. Met zijn broek op de enkels staat hij op het punt zich te vergrijpen aan het meisje, maar hij lijkt zich te bedenken en in het bos moet braken.



- Frank, die bij 'De Kabouters' de boel kort en klein heeft geslagen, een tijdelijke opvang vindt bij Toon.



- Arne in de slotscène de verdoofde Olivia bij hem thuis te slapen heeft gelegd. Hij laat zelf een drug in een drankje oplossen. Dit doet hij wellicht om zich een alibi te verschaffen.