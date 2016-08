Joy Anna Thielemans stopt met 'Thuis': haar meest memorabele momenten

Door: redactie

29/08/16 - 20u58

Joy Anna Thielemans. © VRT / Jan Van Gelder.

video Joy Anna Thielemans stapt uit de populaire Eén-soap 'Thuis'. Sinds 2012 speelt ze het personage Jana Blomaert in de reeks, maar op eigen vraag wordt ze in de loop van dit seizoen uit de reeks geschreven. Hoe en wanneer dat net gaat gebeuren is nog niet bekend. Wij sommen alvast haar meest memorabele momenten in de serie op.

"In november 2015 besloot ik de schrijvers te vragen om de verhaallijn van Jana stilaan af te ronden", schrijft ze in een blogpost. "Voor mij hoefde mijn vertrek niet snel te gaan, het was fijn om er samen de tijd en de ruimte voor te nemen. En dat is wat ik nu ook ga doen: tijd en ruimte nemen. Reizen, de wereld zien. Focussen op een selectie projecten, niet op alles wat op me afkomt. En dat na dit seizoen, zonder Thuis. Minder zekerheid dus maar meer durf."



Lees het volledige bericht hier.

Lees ook Thuis: Leven Marianne en Tom nog? Ik heb nog eens iets geschreven, want alles gaat veranderen. En dat is net waarom ik het doe. #nergensbeterdanthuis https://t.co/NlJ4u14JL4 — Joy Anna Thielemans (@JoyThielemans)

1. Jana ontmoet Lowie voor het eerst, niet lang nadat haar eerste vriendje Bram haar heeft laten zitten.



2. Jana valt flauw door een CO-vergiftiging



3. Wanneer Jana ontwaakt uit haar kunstmatige coma en ontdekt dat ze haar kindje verloren is.



4. De begrafenis van haar doodgeboren kindje Jack.



5. Olivia ontdekt dat Lowie haar bedrogen heeft met haar beste vriendin Jana.



6. Jana en Olivia zien elkaar terug en maken het goed.



7. Dan was er ook nog haar korte (nep)-romance met Toon. De passie tussen Jana en Toon laait weer hoog op in #thuisopeen Ons Janake weet maar niet van ophouden! pic.twitter.com/c7qQfkyX7M — Thuis Fanpage (@ThuisFanpage_) 3 maart 2015