Nieuwe TV-zender Q2 op gang getrapt

Door: redactie

28/08/16 - 21u35

video Q2, het 'televisievriendje' van Qmusic is officieel gestart. Qmusic-dj's Maarten Vancoillie & Dorothee Dauwe hebben daarnet het officiële startschot gegeven aan het Q-Beach House in Oostende. Ze drukten samen met Anthony en Els, 2 luisteraars die deze week werden gekozen via een wedstrijd op de radio, op een grote rode knop om Q2 te starten.