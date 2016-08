John Cleese praat met BBC over terugkeer

Door: redactie

John Cleese heeft de hoofdrol aangeboden gekregen in een grote nieuwe sitcom van de Britse omroep BBC. De komiek en de omroep voeren op dit moment gesprekken over het tv-project. Dat meldt de Telegraph op gezag van het hoofd van de komedie-afdeling van de BBC.

Cleese, die furore maakte met BBC-series als Fawlty Towers en Monty Python's Flying Circus, liet vorig jaar nog weten nooit meer voor de omroep te willen werken omdat de leiding daar 'geen flauw benul heeft wat ze aan het doen is'.



Shane Allen, hoofd-komedie van de BBC, maakt nu bekend dat er toch weer gesprekken worden gevoerd met Cleese over een speciaal voor hem geschreven komedieserie. "Hij is een echte komediegod, de deur staat altijd open voor hem."