Problemen met Netflix op Telenet-netwerk

Verschillende klanten van Telenet ondervinden sinds gisteren problemen om naar Netflix te kijken. Volgens Telenet is er een probleem bij een van de leveranciers van de streamingdienst, maar ondervindt slechts een minderheid van de Telenet-klanten hinder.

Het probleem lijkt voornamelijk op te duiken bij Telenet-klanten die via laptop of pc naar Netflix willen kijken. Ze worden geconfronteerd met een zeer traag of niet ladende website. De technische uitleg van Telenet is dat "streams via IPv6-verkeer soms niet correct doorlopen".



Aanvankelijk zei de helpdesk van Netflix via Twitter dat het probleem verholpen kon worden door het "security pack" van Telenet uit te schakelen. Ook klanten die deze beveiligingsdienst niet activeerden, blijken echter problemen te ondervinden.



Telenet benadrukt op zijn beurt dat er geen problemen zijn op het Telenet-netwerk zelf of met het security pack. "We hebben Netflix gevraagd om contact op te nemen met de bewuste leverancier om ervoor te zorgen dat de streams weer vlot kunnen doorstromen tot het Telenet-netwerk", zegt een woordvoerster.



"We zien minstens evenveel dataverbruik voor Netflix als gisteren en vorige week vrijdag, wat aantoont dat een minderheid van de klanten hier hinder van ondervindt", aldus nog Telenet. Wie wel hinder heeft, moet geduld uitoefenen. "De hersteltijd is afhankelijk van Netflix."