De nieuwe Volvo XC40 wordt in Gent gemaakt: "Lessen geleerd uit voorbije periode"

kv

21/09/17 - 19u43 Bron: Belga

Hakan Samuelsson, CEO van Volvo tijdens de onthulling van het nieuwe model in Milaan. © reuters.

De directie van Volvo Car Gent heeft het model XC40 vandaag voor het eerst aan zijn werknemers voorgesteld, op de dag dat in Milaan de auto ook aan het grote publiek wordt gepresenteerd. Het personeel - waarvan een deel begin vorige week nog aan het staken was - kreeg tijdens een informatiesessie de nieuwe compacte terreinwagen te zien die voortaan in Gent geassembleerd wordt.

Om en bij de 5.000 werknemers kregen het nieuw Volvo-model te zien, dat enkel in Gent geproduceerd zal worden. In China zal de auto voor de Chinese markt worden gebouwd. Er worden vanaf volgend jaar gemiddeld 90.000 XC40's gebouwd in de Volvo-fabriek in Gent. Het model zal er over enkele jaren ook in hybride en elektrische uitvoering van de band rollen.



Productiedipje

Als het model een succes wordt, kunnen die volumes worden opgekrikt, al is het bij deze lancering vooral zoeken naar een nieuw evenwicht na de dip in productie veroorzaakt door het vertrek van de XC60. Hoewel er iets minder auto's van de band rollen in Gent, wordt dat gecompenseerd doordat er meer toegevoegde waarde wordt gecreëerd in de fabriek. Zo ging Volvo Car Gent het voorbije jaar van start met de voormontages van de dashboards, de tunnelconsole en de dakbekleding.



Succes overdoen

"We hebben in Gent van de XC60 een succes gemaakt en willen dat succes met de XC40 overdoen", zegt topman Eric Van Landeghem, die niet over een nieuw begin spreekt. "We hebben vooral geleerd uit de voorbije periode."



November

De eerste XC40's gaan de komende weken in productie, al is dat nog een opstartfase. Volvo Car Gent wil eerst productieproblemen detecteren en ergonomische knelpunten voor de arbeiders aanpakken. Half november gaat de auto in massaproductie. Daarna wordt de snelheid geleidelijk opgetrokken zodat de XC40 in 2018 op kruissnelheid wordt geproduceerd.