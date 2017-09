Verkoop bedrijfsvoertuigen blijft stijgen

jv

21/09/17 - 09u50 Bron: Belga

De verkoop van bedrijfsvoertuigen blijft stijgen in ons land. In augustus werden 6.132 nieuwe bestelwagens, vrachtwagens en bussen ingeschreven, goed voor een stijging met 3,7 procent. Dat meldt de Europese constructeurskoepel Acea.

Van januari tot en met augustus gaat het om 61.558 voertuigen, wat een stijging op jaarbasis met 12,8 procent oplevert.



Het gaat in hoofdzaak om bestelwagens en andere lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton: 5.415 in augustus (+4,6%) en 53.970 in de eerste acht maanden van 2017 (+13,8%). De vrachtwagenverkoop daalde in augustus (-10,2%), maar steeg wel met 4,4 procent in januari-augustus tot 6.897 stuks.



De verkoop van bedrijfsvoertuigen stijgt in ons land sneller dan het EU-gemiddelde. In de EU-lidstaten kwamen er vorige maand 151.047 bij (+0,01%) en dit jaar tot nu toe 1.556.168 (+3,7%). De stijging van de verkoop in België ligt dit jaar tot nu toe hoger dan in de buurlanden.