"Als we niet opletten, wordt de auto van de toekomst in China gebouwd"

SPS

19/09/17 - 14u43 Bron: Belga

© belga.

Met dieselgate, het uitstootschandaal dat exact twee jaar geleden aan het licht kwam, heeft de Europese auto-industrie zichzelf lelijk in de voet geschoten. Europa moet daarom dringend zijn huiswerk maken, anders dreigt de ontwikkeling van de elektrische auto vooral een Chinees en Amerikaans verhaal te worden. Dat zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a).

Het was op 18 september 2015 dat bekendgemaakt werd dat Volkswagen met zogenaamde sjoemelsoftware zijn dieselwagens schoner voorstelde dan ze in werkelijkheid waren. Snel werd duidelijk dat ook andere constructeurs in hetzelfde bedje ziek zijn. 'Dieselgate' was geboren. De Nederlandse journalist Peter Teffer heeft nu een boek geschreven over het schandaal: 'Dieselgate. Hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde'. Het werd dinsdag voorgesteld in het Europees Parlement, waar een onderzoekscommissie zich over dieselgate heeft gebogen. Kathleen Van Brempt zat die commissie voor. De conclusie van Teffer: "Dit schandaal is niet alleen kunnen gebeuren omdat de fabrikanten dachten dat de emissieregels alleen maar in het laboratorium golden, maar ook omdat de Europese lidstaten hun (toezichts)werk niet deden en omdat de Europese Commissie niet adequaat reageerde op aanwijzingen van fraude", zo vertelde hij. Dat Teffer in de titel van zijn boek schrijft dat 'Europa' gefaald heeft, wil volgens hem niet zeggen dat alleen de EU tekortschoot, "maar juist ook de nationale autoriteiten die de sjoemelsoftware niet hebben ontdekt".

Ambitieus

Van Brempt is het ermee eens dat dieselgate structurele problemen in Europa heeft blootgelegd. "Ik ben ongelooflijk trots op het pakket milieuwetgeving dat we in Europa hebben, maar de handhaving trekt op niets." De sp.a'ster pleit ervoor de Europese Commissie meer macht te geven.



"Ik ben bezorgd om de luchtkwaliteit én om de jobs in de auto-industrie. Net daarom moet je heel ambitieus zijn", zegt ze. Van Brempt vreest dat China en de VS het voortouw nemen in de ontwikkeling van elektrische wagens. "Als we niet opletten, wordt de auto van de toekomst daar gebouwd. Als we ons huiswerk niet op orde hebben wanneer alle oplossingen voor de elektrische auto er zijn - zowel wat betreft de batterijen als de kostprijs - dan zal onze markt overspoeld worden door Amerikaanse en Chinese wagens."



Toch is Van Brempt niet somber gestemd. "We zetten weer stappen vooruit. Het voorstel van het Europees Parlement over de typegoedkeuring van wagens, waarover nu onderhandeld wordt met de lidstaten, hadden we zonder deze crisis nooit kunnen stemmen. We hebben dus wel weer stappen vooruit gezet."



Het boek 'Dieselgate. Hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde' van Peter Teffer is verschenen bij Uitgeverij Q en ligt vanaf vandaag in de boekhandel.