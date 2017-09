Je hebt 23 keer meer kans op een ongeval met je smartphone achter het stuur

Bewerkt door: ESA

16/09/17 - 16u42 Bron: Belga

Ter illustratie © thinkstock.

Wie zijn smartphone gebruikt achter het stuur heeft 23 keer meer kans op een ongeval. Touring vraagt naar aanleiding van autoloze zondag op 17 september verhoogde aandacht voor de problematiek. De mobiliteitsorganisatie voert morgen actie in de Wetstraat in Brussel.

Smartphonegebruik achter het stuur is jaarlijks verantwoordelijk voor 30 doden en 2.500 gewonden op onze wegen. In 2016 werden 108.500 boetes uitgeschreven aan mensen die betrapt werden. "Dat is te weinig", meent Touring "en sowieso 11 procent minder dan voorgaande jaren."



Touring wil daarom mensen nog meer sensibiliseren. De organisatie voert morgen actie in de Brusselse Wetstraat. "Het publiek zal worden gewezen op de gevaren en risico's van het niet handenvrij bellen en het sms'en of facebooken aan het stuur. We doen dit met een flyer, een stickerboek voor kinderen, een animatiefilm en pin badges. Liefhebbers kunnen ook op de foto met een grote affiche op de achtergrond waarop popster Pharrell Williams - die de campagne steunt - oproept om niet te smartphonen tijdens het rijden."



Touring wil met de actie ook fietsers aanmanen om hun smartphone niet te gebruiken tijdens het trappen. De organisatie pleit daarnaast voor systemen die, van zodra men in de wagen stapt, bepaalde functies en applicaties blokkeren. "Producten als SaveDrivePod en Freeedrive worden nu al in beperkte mate toegepast in ons land, maar we zouden naar een algemeen gebruik moeten gaan", oppert Touring.