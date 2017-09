Auto's van nieuw autodeelproject mogen overal in Antwerpen achtergelaten worden

kv

Vanaf januari wil het jonge bedrijf Poppy in het centrum van Antwerpen en de districten errond in totaal 350 deelwagens plaatsen. Daarmee wil het duizenden gebruikers aantrekken. Anders tegenover concurrenten is volgens de initiatiefnemers de prijs per minuut en het feit dat de (CNG- of elektrisch aangedreven) wagens overal in Antwerpen opgehaald en achtergelaten kunnen worden.

Smartphone Het plan is om vanaf januari in de Scheldestad 200 elektrische en 150 CNG-aangedreven geleasete wagens in het centrum en de districten errond te plaatsen. "De bedoeling is dat je op vijf minuten met de smartphone kan registreren en meteen kan vertrekken. We denken momenteel aan een richtprijs van zo'n 33 cent per minuut, waarin alles inbegrepen zit, met nog aangepaste tarieven voor meerdere uren of dagen", zegt CEO Alexander Van Laer.

Overal parkeren Nog anders dan bij bijvoorbeeld Bolides of Cambio is dat de wagens niet moet terugkeren naar een specifieke thuiszone, maar dat men overal in de stad mag parkeren. "Soms zullen er, zoals met de Velo's, wagens verplaatst moeten worden. Daarvoor zetten we onze jockeys in, die ook instaan voor het tanken en het onderhoud", stelt Van Laer nog.



Poppy, dat nu een gesloten test uitvoert, wil zich in eerste instantie richten op jonge koppels in de stad, jongere werknemers die hun salariswagen niet vaak gebruiken, en ook studenten.