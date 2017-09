VIDEO: Hoe kunnen zelfrijdende wagens communiceren met voetgangers? Ford deed de test

Door: redactie

15/09/17 - 12u11 Bron: Youtube

© Screenshot.

video Als je de straat wilt oversteken, is de communicatie tussen voetganger en autobestuurder erg belangrijk. Nu de autowereld volop aan het testen is met zelfrijdende wagens, wou Ford weten hoe voetgangers zouden reageren op auto's zonder bestuurder. Ford testte meteen ook een nieuwe manier om te communiceren tussen de zelfrijdende auto en voetgangers.

"Bij Ford vinden we dat zelfrijdende auto's over meer gaat dan enkel de technologie. Daarom werken we aan én pleiten we ook voor een algemene manier om zulke wagens te laten communiceren met voetgangers", schrijft Ford in een blog. Ford heeft hiervoor samengewerkt met Virginia Tech Transportation Institute om de communicatiemethode uit te testen én om na te gaan hoe voetgangers reageren als ze geen bestuurder zien in de auto.



Ford heeft de testwagen uitgerust met een "onzichtbare" bestuurder. Om te communiceren met de voetgangers hebben ze gewerkt met lichtjes net boven de vooruit van de wagen.