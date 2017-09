Europese autoverkoop stijgt met 5,6 procent in augustus

jv

14/09/17 - 08u13 Bron: Belga

© afp.

De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in augustus met 5,6 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In totaal werden er ruim 865.000 auto's op kenteken gezet in de traditioneel rustige zomermaand. Dat blijkt uit cijfers van ACEA.

Volgens de sectororganisatie was de verkoop vorige maand op het hoogste niveau sinds augustus 2008, kort na het begin van de economische crisis. De verkoop lag daarmee dus op het hoogste niveau in tien jaar.



Bij de vijf grootste automarkten deden Italië (plus 15,8 procent) en Spanje (plus 13 procent) het het best, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. De verkopen in Groot-Brittannië liepen ruim 6 procent terug.



Het best verkochte automerk in de EU was zoals gebruikelijk Volkswagen. Daarna kwamen Opel/Vauxhall Peugeot en Renault.



Over de eerste acht maanden van dit jaar ging de autoverkoop in de EU met 4,5 procent omhoog tot meer dan 10 miljoen wagens.