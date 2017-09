Chinese SUV-merk Wey heeft ambitieuze plannen voor Europa en VS

KVE

13/09/17

Het opkomende Chinese SUV-merk Wey heeft ambitieuze plannen en wil binnen drie tot vier jaar ook op de belangrijke automarkten in Europa en de Verenigde Staten actief zijn. "We willen tegen 2020 zowat 400.000 wagens verkopen", aldus Jens Steingräber van Wey Duitsland tijdens het autosalon van Frankfurt.

Wey wil klanten lokken met een "luxueuze" SUV aan een lage prijs. "We kunnen en willen ons inzake kwaliteit met de besten meten: de Duitse autobouwers", aldus Steingräber. Maar de auto's van Wey zijn goedkoper. Voorlopig is het aanbod beperkt tot wagens met benzinemotor, maar binnenkort komt daar ook een plug-in-hybride bij en volgend jaar wil het automerk een elektrische wagen aanbieden.



Wey, een dochtermerk van autoconcern Great Wall, is al in China op de markt en heeft voor dit jaar een verkoopdoelstelling van 80.000 auto's.