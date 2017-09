Europese autobouwers willen een vijfde minder CO2-uitstoot tegen 2030

Door: redactie

13/09/17 - 12u50 Bron: Belga

De Europese automakers willen dat auto's in 2030 twintig procent minder CO2 (een broeikasgas verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, nvdr.) uitstoten dan in 2021. Dat plan lanceerde de Europese autofabrikantenassociatie ACEA.

Volgens voorzitter Dieter Zetsche is dat een "stevige reductie", die ook in lijn is met wat er van andere industriesectoren wordt verwacht, zo zei hij tijdens het autosalon van Frankfurt.



Aan het ACEA-voorstel zitten nog wel een paar voorwaarden. De vraag naar elektrische voertuigen en de aanwezigheid van oplaadinfrastructuur moeten flink toenemen. In 2025 moet dan ook gekeken worden of het doel moet worden bijgesteld. Dat kan ook naar boven, stellen de automakers.



Volgens gegevens van ACEA was van de nieuw verkochte auto's in de eerste helft van dit jaar 1,2 procent elektrisch oplaadbaar.