PSA ontkent elke fraude rond dieseluitstoot en dient klacht in

MV

12/09/17 - 17u45 Bron: Belga

© afp.

Carlos Tavares, topman van de Franse autofabrikant PSA Peugeot Citroën, heeft dinsdag ontkend dat zijn bedrijf fraude heeft gepleegd om de vervuiling van dieselmotoren te verdoezelen. De Franse krant Le Monde had vrijdag gemeld dat PSA mogelijk een boete van circa 5 miljard euro krijgt vanwege betrokkenheid bij het dieselschandaal. De directie van PSA heeft beslist een klacht in te dienen voor "schending van het geheim van het onderzoek".

"We mogen niet denken dat het geheel van de auto-industrie zich in de illegaliteit bevindt", verklaarde Tavares in de marge van het autosalon in Frankfurt. Tavares wees erop dat uit tests in mei, door het publieke orgaan IFPEN, bleek dat de wagens van PSA aan de geldende normen voldoen.



De fraudewaakhond zou PSA verdenken van een "frauduleuze strategie" om de dieselmotoren te doen slagen voor tests tegen vervuiling in Frankrijk. De krant Le Monde had daar vrijdag over bericht.