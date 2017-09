Twee Belgen mogen Mercedes van 2,275 miljoen euro kopen

Bewerkt door: ib

12/09/17 - 00u48 Bron: Belga

Een Mercedes AMG Project One-auto. Slechts twee Belgen krijgen deze auto in hun bezit. © afp.

Twee Belgen mogen de hypercar 'Project One' van de Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz kopen, met een prijskaartje van 2,275 miljoen euro zonder btw. Dat is vernomen aan de vooravond van het autosalon van Frankfurt, waar de hypercar in primeur voorgesteld werd.