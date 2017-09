BMW bouwt 25 elektromodellen tegen 2025

Door: redactie

7/09/17

BMW lanceerde de i3 in 2013, maar de verkoop viel tegen. © afp.

BMW wil in 2025 reeds 25 elektromodellen op de markt hebben. Het gaat om twaalf volledig elektrische wagens en dertien plug-inhybrides. Dat heeft bestuurschef Harald Krüger aangekondigd op een toespraak in München, enkele dagen voor de start van het autosalon van Frankfurt.

"Elektromobiliteit heeft voor ons absolute prioriteit, maar de vraag kan je niet afdwingen", waarschuwde de BMW-topman die zich ook duidelijk uitsprak tegen een dieselrijverbod en elektro-quota.



Kampioen van elektrische premium

De Duitse autobouwer, die op vlak van elektrische wagens een voorsprong heeft op concurrenten als Volkswagen en Daimler, wil de kampioen van de elektrische premium worden en belooft twaalf batterijwagens en dertien plug-inhybrides tegen 2025.



In 2013 lanceerde de autobouwer uit Beieren zijn eerste elektrische seriewagen, de i3, maar de verkoop bleef beperkt. "Dit jaar zullen we 100.000 elektrische voertuigen leveren aan onze klanten. We bereiden al onze fabrieken voor op het elektrisch tijdperk. In de toekomst zullen we in staat zijn elk van onze modellen met de gewenste motorisatie uit te rusten", aldus Harald Krüger.



Op de IAA in Frankfurt (16-24 september) zal BMW het concept van de elektrische Mini voorstellen, die vanaf 2019 wordt gecommercialiseerd, en een ontwerp van een vierdeurswagen die volledig elektrisch is. De Amerikaanse rivaal Tesla zal niet van de partij zijn.