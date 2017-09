Iconische Aston Martin van James Bond komt naar Knokke

Door: hr

7/09/17 - 11u55 Bron: Belga

© Photo News/RV.

Knokke De iconische Aston Martin DB5 uit 1964 van James Bond komt in het weekend van 7 en 8 oktober naar Knokke-Heist. Dat gebeurt in het kader van de Zoute Grand Prix.

De Zoute Grand Prix en het Concours D'Elégance richten zich op exclusieve wagens. Dit jaar pakt de organisatie onder meer uit met de 60ste verjaardag van de BMW 507 en de Mercedes 300SM.



Maar ook de Aston Martin DB5 wordt een blikvanger. Het is de wagen die Sean Connery bestuurde in de Bondfilm "Goldfinger". Vooral de binnenkant van dit stijlicoon is uniek want de wagen zit boordevol technische snufjes van de hand van Q, met name: twee Browning-mitrailleurs achter de richtingaanwijzers aan de voorzijde, hydraulisch uitschuifbare bumpers voor gebruik als stormram, een draaibare nummerplaat met Engelse, Zwitserse en Franse kentekens, een rookgenerator voor het aanleggen van een rookgordijn en andere memorabele 007-gadgets. De wagen staat normaal in het automuseum Louwman in Den Haag.