Volkswagen en partners roepen meer dan 1,8 miljoen wagens terug in China

4/09/17 - 13u11 Bron: Belga

De Duitse autobouwer Volkswagen en twee Chinese partners gaan 1,82 miljoen wagens terugroepen in China. De brandstofpomp van de voertuigen moet worden vervangen, zo liet de Chinese regulator Aqsiq maandag weten.

VW en zijn joint ventures met de Chinese autoconstructeurs FAW en SAIC gaan de mogelijk defecte brandstofpompen, die zouden kunnen leiden tot motorproblemen, vervangen vanaf december. Het gaat om onder meer 860.000 Magotan-auto's en 810.000 Passats die tussen 2007 en 2015 in China werden gebouwd, maar ook om ingevoerde wagens van de modellen Volkswagen CC en Magotan.



Vorige week kondigde Volkswagen aan 281.000 voertuigen terug te roepen in de Verenigde Staten voor een gelijkaardig probleem.



In China werd in maart al de terugroeping aangekondigd van 572.000 Audi's omwille van problemen met het open dak, en van 681.000 andere wagens waarvan de waterpomp kon oververhitten.



Volkswagen is de grootste buitenlandse speler in China, de grootste automarkt ter wereld. De Duitse groep bracht er vorig jaar 3,98 miljoen voertuigen aan de man.