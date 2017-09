ICCT: "Negen op de tien Euro 6-dieselwagens vervuilen meer dan aangegeven"

Bewerkt door: ib

4/09/17 - 02u00 Bron: Belga

Een demonstrant voor het ministerie van Transport in Berlijn, Duitsland, met een masker waarop geschreven staat 'dieseluitlaatgassen doden!'. © epa.

Slechts een op de tien moderne dieselwagens met Euronorm 6 is in het dagelijkse verkeer even milieuvriendelijk als aangegeven op papier en bij labotests. Dat meldt de International Council on Clean Transportation (ICCT), die het sjoemelsoftwareschandaal mee aan het rollen bracht. De milieuorganisatie onderzocht gegevens voor in totaal 541 dieselwagens met Euronormen 5 en 6.