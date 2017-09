Topman Fiat Chrysler: "Alfa Romeo en Maserati worden niet afgestoten"

Door: redactie

3/09/17 - 06u04 Bron: Belga

Maserati Levante (1 maart 2016) © EPA.

De topman van autoconcern Fiat Chrysler heeft gisteren geruchten over een mogelijke verkoop van de merken Alfa Romeo en Maserati van de hand gewezen. Beide merken zijn volgens Sergio Marchionne nog niet klaar om op eigen benen te staan. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa. "Het is niet het juiste moment", aldus Marchionne in de marge van de Grote Prijs Formule 1 van Italië in Monza.