Amerikaanse arbeidsinspectie dient klacht in tegen Tesla wegens "ovedreven geheimhouding"

Het Amerikaanse agentschap dat toeziet op de naleving van de arbeidsomstandigheden, heeft donderdagavond een klacht ingediend tegen Tesla. De fabrikant van elektrische wagens wordt ervan verdacht te strikte geheimhoudingsclausules op te leggen aan zijn werknemers.

Tesla zou aan de werknemers van de fabriek in Fremont (Californië) opgedragen hebben om een tekst te ondertekenen, waarin hen gevraagd wordt om te zwijgen over inbreuken op de sociale wetgeving en over de veiligheidsproblemen op de site. Volgens de vakbond UAW (United Auto Workers) kunnen werknemers ontslagen of vervolgd worden wanneer ze zich daar niet aan houden.



Maar met dat document overtreedt Tesla de Amerikaanse arbeidswetgeving, zo oordeelt de National Labor Relations Board (NLRB) na een klacht van enkele werknemers en UAW. NLRB heeft daarnaast ook een onderzoek geopend naar mogelijke intimidatie van werknemers.



Het bedrijf zal tegen 14 september een reeks vragen van de arbeidsinspectie moeten beantwoorden. Op 14 november zal de rechtbank van Oakland zich vervolgens over de zaak buigen.



Tesla zegt in een reactie dat de beschuldigingen niet gegrond zijn.