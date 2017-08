Uw auto verbruikt vanaf morgen 20% meer

TVDZM

Vanaf morgen moeten automerken een nieuwe, meer waarheidsgetrouwe methode gebruiken om het verbruik van hun wagens te meten. De vorige test dateerde al van 1971 en was achterhaald. Gevolg is dat het officiële verbruik gevoelig zal stijgen. "Tot zo'n 20% meer", schat Joost Kaesemans van autofederatie Febiac.

Aangezien de verkeersbelasting en inschrijvingstaks berekend worden op basis van het verbruik, zullen ook deze tarieven stijgen, vreest VAB. Met hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens Febiac zullen we de gevolgen pas voelen vanaf 2019.



De nieuwe methode test auto's ook effectief op de openbare weg om het verbruik veel realistischer weer te geven.