Wandelen en fietsen op de autosnelweg tussen Brugge en Knokke

Door: BHT

26/08/17 - 15u18

Duizenden fietsers en wandelaars verkenden de nieuwe autosnelweg A11 tussen Brugge en Knokke. Dat is uniek, want vanaf vrijdag wordt de weg ingepalmd door het auto- en vrachtverkeer rond de haven van Zeebrugge.

De fietsers konden een traject afleggen van 33 kilometer. De snelweg zelf is 12 kilometer lang, maar er liggen ook 15 kilometer nieuwe fietspaden. In Knokke-Heist was er een animatiedorp voor kinderen. Voor velen was de dubbele beweegbare brug de meest indrukwekkende locatie, maar ook aan de tunnels werden veel foto's genomen.



De reacties waren eensgezind positief. De betere mobiliteit zou straks voor iedereen veiliger en vlotter moeten zijn. Daar hangt ook een prijskaartje van 674 miljoen euro aan vast.