Het iconische Volkswagenbusje krijgt een complete make-over (en wordt elektrisch)

21/08/17 - 16u00 Bron: Volkswagen, Autowereld & CNN

Het oude busje van Volkswagen kwam in 1950 in de Verenigde Staten op de markt, maar werd pas een icoon tijdens en na het Woodstockfestival in 1969. De Transporter werd toen gebombardeerd tot hippiebusje. © Volkswagen.

Volkswagen brengt haar bekende hippiebusje opnieuw op de markt. De ID Buzz krijgt niet alleen een nieuwe look, maar wordt ook volledig elektrisch. "Dit moet een bestseller worden", klinkt het bij VW, dat opnieuw klanten hoopt te scoren na het sjoemelsoftwareverhaal. De nieuwe T1 wordt vanaf 2022 verkocht in de Verenigde Staten, China en Europa.

Alles komt terug. Zo ook het hippiebusje van Volkswagen. In de sixties in de armen gesloten door de hippiegemeenschap, vandaag een gegeerd vervoersmiddel voor wie de wereld rondtrekt en daar uitvoerig wil over berichten op sociale media, zoals Instagram - want wat is zo'n busje een 'like-machine'. Goed een halve eeuw na datum is de oude Volkswagen Transporter dus zó populair - zelfs als foodtruck, tent en bouwpakket van Lego - dat de directie haar komst vandaag officieel bevestigt: "Het hippiebusje komt terug in 2020, maar wel als volledig elektrisch voertuig."



De Duitse autobouwer werkt momenteel aan een nieuwe lijn e-voertuigen. Vorig jaar al werd de ID Hatchback voorgesteld in Parijs. Een prototype van het iconische VW-busje werd begin januari gepresenteerd op de Detroit Motor Show in de VS. Daar werd toen aangekondigd dat het zeker tot 2025 zou duren vooraleer het voertuig bij de dealers zou staan. De autofabrikant spreekt nu van een revolutie, want wil binnen goed negen jaar liefst dertig elektrische modellen op de markt.



De deadline is nu dus vervroegd, "omdat het busje zo goed onthaald werd en de vraag zo groot is". Herman Driess, voorzitter van het directiecomité: "Na de presentaties kregen we enorm veel brieven van klanten. Zij vroegen ons allemaal om de hippiebus in productie te nemen." (lees hieronder verder) Lees ook Daar is de Tesla voor 'de gewone mens': "Wie met deze auto gereden heeft, wil nooit meer iets anders"

Velen noemen het heiligschennis, maar Ferrari bouwt aan terreinwagen © Volkswagen.

In de vloer Zo geschiedt dus. Volgens Driess wordt "de ID Buzz de mooiste en meest spectaculaire elektrische auto van de hele wereld". Met een accu die groter is dan die van de grootste Tesla nu. Zo zal het busje, met één oplaadbeurt, in één ruk meer dan 400 kilometer kunnen rijden. En het krijgt een accu die weggewerkt is in de vloer, waardoor het interieur een pak ruimer wordt. "Het busje ziet er erg compact uit aan de buitenkant, maar heeft het interieur van een ruime SUV", vertelt Diess daarover. Binnenin is er plaats voor acht personen. En net als vroeger kan je er ook mee gaan kamperen: twee compartimenten kunnen volgestouwd met bagage.



Aan de buitenkant blijft Volkswagen vasthouden aan haar oude ontwerp. Twee kleuren sieren de voorzijde van de nieuwe microbus, maar een vloeiende lijn die doorloopt tot aan de achterkant, maakt het geheel wat frisser. Vooraan in het midden pronkt nog steeds het logo van de autofabrikant. Naast de gewone standlichten krijgt het hippiebusje ook zeshoekige ledlampen en een nieuw formaat wielen (22 inch). Het studiemodel is 4,9 meter lang, 1,9 meter breed en 1,9 meter hoog. (lees hieronder verder) Het dashboard en touchscreenstuur. © Volkswagen.