Velen noemen het heiligschennis, maar Ferrari bouwt aan terreinwagen (met onzichtbare deuren)

Door: FT

1/08/17 - 14u39 Bron: Belga, Car Magazine & Autowereld

Zo zou de nieuwe SUV van Ferrari er kunnen uitzien. © Car Magazine.

Na jaren ontkennen, zou de kogel dan toch door de kerk zijn: Ferrari wil succes oogsten met een nieuwe auto. Dat wordt geen 'zoveelste' gladde sportwagen, wel... een terreinwagen. Volgens verschillende bronnen komt het nieuwe model in 2021 op de markt. Vooral in Azië hoopt de autobouwer gretig aftrek te vinden. Codenaam van het nieuwe speeltje: de F16X.

In een interview met het Britse magazine Autocar ontkende Ferrari echter een SUV te bouwen. Ze spreken liever van een FUV: "Wij bouwen geen SUV, want dat is geen sportwagen. We zullen ook geen vierdeurskoetswerk bouwen. Ook al is die snel, je kan hem geen sportauto noemen. Ferrari blijft doen wat het altijd heeft gedaan: auto's bouwen die emoties oproepen. Sportauto's."



Toch wil Ferrari wél meeliften op het succes van de SUV. "Want alleen zo valt er dik geld te verdienen", klinkt het. Nochtans had CEO Sergio Marchionne bij zijn aanstelling in mei 2016 paal en perk gesteld: zolang hij aan het hoofd stond van Ferrari, zou er geen terreinwagen worden gemaakt. Of hoe ook deze topman plots met de wind kan keren. 'Geld' - inderdaad -, want met het nieuwe model hoopt men de winst tegen 2022 te verdubbelen. Opgelet, de strijd wordt bitsig met terreinwagens van andere sportieve luxemerken. Zo is er de Lamborghini Urus en de Aston Martin DBX. En ook Porsche en Bentley hebben een SUV in hun gamma.



In het vijfjarenplan dat Marchionne voor ogen heeft, komt het aantal auto's dat op jaarbasis bij Ferrari wordt geleverd boven de 10.000 uit. Volgens de bronnen wordt het plan met daarin ook de SUV begin 2018 wereldkundig gemaakt en zou Ferrari ook op de kar van de hybridemodellen springen. Momenteel is het automerk goed voor meer dan 7.000 auto's. Een SUV zou goed zijn voor minstens 2.000 extra stuks per jaar. Vooral in Azië denkt Ferrari een markt te vinden voor hun nieuwe terreinwagen. (lees hieronder verder)