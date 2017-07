Geen auto te smerig voor supercarwash: €650 voor één beurt

GUY VAN VLIERDEN

31/07/17 - 05u00

© ID/ photo agency.

Je ziet ze weleens in een misdaadserie: specialisten die een auto tot het allerlaatste haartje poetsen om de sporen weg te wissen. In Mechelen bestaat er een carwash waar ze dat kunnen - al zijn het wel brave burgers die daar binnenrijden, soms met de grootste rotzooi in en op hun wagen.

Hopeloze gevallen bestaan niet voor Was-Co, een bedrijf in Mechelen dat de vuilste auto's proper krijgt. "We kregen eens een Mercedes binnen waarin bij een remmanoeuvre enkele potten met verf naar voren waren gekletst", vertelde zaakvoerder Gert Schelfhout afgelopen weekend in 'De Tijd'. "De verf zat tot in de schuif van de cd-speler, maar we hebben 95% kunnen oplossen."



Een ander vuil karweitje dat ze vaak zien, is een auto vol braaksel. "Vooral van kinderen tijdens de zomervakantie en volwassenen tijdens de feestdagen."



Een groot deel van de activiteit bestaat erin om auto's piekfijn klaar te zetten voor de verkoop, wagens onder handen te nemen voor een autosalon en er wordt ook 'poetspermanentie' verzorgd tijdens het draaien van films. Maar ook particulieren vinden dus hun weg naar Was-Co, al kost een beurt daar wel een aardige duit. Voor het standaardpakket van binnen en buiten poetsen, polieren en opblinken moet 650 euro opgehoest worden. Wil de klant ook een keramische coating, die geen enkel vuiltje meer laat binnendringen in de lak, dan komt daar 500 euro bij. "Maar als een nieuwe wagen 30.000 euro kost, dan is die extra zorg niet zo duur", vindt Schelfhout. Het is dan ook allemaal handwerk. Van de gigantische draaiende borstels in een alledaagse carwash gruwen ze bij Was-Co. "Als daar eerst een Land Rover vol zand doorheen gereden is, trekken ze de lak van uw auto vol lijntjes." (GVV)