Daar is de Tesla voor 'de gewone mens': "Wie met deze auto gereden heeft, wil nooit meer iets anders"

29/07/17 - 11u31 Bron: Belga, Business Insider en Autoblog

Topman Elon Musk overhandigde gisteren in Californië de eerste dertig Tesla Model 3-modellen. Die waren voor enkele werknemers. © reuters.

video Al sinds zijn oprichting in 2003, had autobouwer Tesla zich tot doel gesteld een grote elektrische auto voor 'de gewone mens' te bouwen. Gisteren was het dan eindelijk zover. In zijn fabriek in het Californische Fremont overhandigde topman Elon Musk de eerste dertig Model 3-auto's aan enkele werknemers. En als we verschillende bronnen mogen geloven, wil je - eenmaal plaatsgenomen achter het stuur - nooit nog een andere auto.

Er zijn 499.999 wachtenden voor u: de kopers zullen hun wagen niet voor eind 2018 in hun garage hebben staan. © reuters. Opgelet: de nieuwste Tesla zal niet zomaar in de garage achter de hoek te vinden zijn. Musk zei dat de autobouwer al meer dan een half miljoen bestellingen voor zijn nieuwste elektrische auto heeft binnengekregen. Gezien de grote vraag, verwacht hij dat de productiefase gedurende minstens zes maanden "een hel" wordt. De kopers zullen hun wagen niet voor eind 2018 in hun garage hebben staan.



De Model 3 is niet ontworpen als luxe-auto, zoals eerdere modellen, maar is bedoeld als betaalbaar type voor 'de massa'. De instapversie van de Model 3 kost 29.700 euro en heeft een actieradius van 350 kilometer. De duurdere variant kan 500 kilometer rijden op een volle accu. (lees hieronder verder) Wat een zicht. Het dak van de Model 3 bestaat enkel uit glas. © reuters.

Geen sleutel Matthew DeBord mocht als een van de eersten de nieuwe auto uittesten en schreef er een verslag over op Business Insider. Na een vijftien minuten durend ritje, klonk het vol overtuiging: "Wie ook maar even in deze Tesla gezeten heeft, zal in de toekomst met niets anders meer willen rijden."



"Ik heb al met alle Tesla's mogen rijden, van de originele Roadster tot het Model SP100D. Ze zijn allemaal top, maar Model 3 is toch nog van een ander kaliber", vertelt de auto-expert. "Deze auto is zó goed uitgerust, heeft een prachtig minimalistisch interieur - alles is in leder of ebbenhout -, er is de gigantische touchscreen én, een volledig glazen dak."



Wie trouwens al eens last heeft zijn of haar sleutel kwijt te geraken, hoeft zich geen zorgen meer te maken: deze Model 3 wordt geleverd zonder sleutel. In plaats daarvan sluit u en start u de auto met de smartphone, via een speciale app. En er is wel een reservesleutel - de grootte van een bankkaart -, die je over de buitenkant en de deurklink kan bewegen. (lees hieronder verder) Het dashboard is bewust zo eenvoudig gehouden. Enkel het gigantische ledscherm valt op. © reuters.