In zelfrijdende auto mag alles (behalve slapen)

Astrid Roelandt

25/07/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) heeft gisteren een zelfrijdende auto uitgetest bij een bezoek aan de Audi-fabriek in Ingolstadt, bij München. In 2019 komt er ook een testproject met zelfrijdende auto's op de Antwerpse Ring.

Ook onze reporter mocht een ritje maken met 'Jack' - de naam van de Audi. Achter het stuur kan en mag alles, behalve slapen, zo ondervindt ze. Rustig de krant lezen op je tablet? Geen enkel probleem. Als je maar alert bent wanneer je het stuur weer moet overnemen - want 'Jack' rijdt enkel zelf op het stuk snelweg dat is uitgerust met speciale sensoren.



