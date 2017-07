Diesel is dood: dieselwagen bijna altijd de duurste optie

PHILIPPE GHYSENS

Het einde van de dieselwagen is nabij. Vanaf volgend jaar is rijden op benzine het goedkoopst voor alle bestuurders die minder dan 30.000 km rijden. Amper 3% van de privérijders heeft dan nog baat bij een diesel.

De diesels tuffen definitief naar de uitgang. Dit jaar zijn er voor het eerst sinds 1998 meer benzinewagens verkocht dan diesels. Bijna 20 jaar lang was diesel koning, maar aan die heerschappij komt een einde. Fiscale voordelen vallen weg en vanaf volgend jaar zijn ook de accijnzen gelijkgeschakeld. "Alleen wie nog meer dan 30.000 km per jaar rijdt, is dan goedkoper af met een dieselwagen", zegt Maarten Matienko van VAB. En dat zijn er niet veel, want volgens onderzoek van VAB rijdt 85% van de Vlamingen minder dan 20.000 km.



Benzine soms al goedkoper dan diesel

Dieselwagens zijn niet enkel duurder in de aankoop, ze worden ook zwaarder belast. Dat de brandstof zelf - voorlopig - nog goedkoper is, kan niet verhinderen dat dieselrijden een duurdere aangelegenheid is dan benzinerijden. De prijs van benzine is nu trouwens op sommige plaatsen al lager dan die van diesel, zo blijkt uit de gegevens van Carbu.com, een prijsvergelijker voor tankstations. In Dendermonde, bijvoorbeeld, kon je gisteren bij het station Gabriëls een liter benzine E95-10 tanken voor 1,219 euro. Bij Q8 in dezelfde gemeente kost de diesel 1,289 euro.



Volvo stopt met dieselmotoren

De klassieke verbrandingsmotor heeft zijn beste tijd gehad, zo blijkt ook uit de beslissing van Volvo om vanaf 2019 alle modellen te voorzien van een elektrische motor. Het gaat niet enkel om volledig elektrische auto's, maar ook om hybrides (met elektro- én verbrandingsmotor) en om "milde hybrides", auto's met een kleine elektrische hulpmotor.



Ook de mobiliteitsvereniging bevestigt de penibele situatie van de dieselwagen. Zij testte achttien modellen, telkens met een gelijkwaardige benzine- en dieselmotor, en berekende de kosten.



