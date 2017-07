Volvo Cars maakt vanaf 2019 alleen nog elektrische wagens

Bewerkt door: LB

Autofabrikant Volvo Cars heeft aangekondigd dat elke nieuwe Volvo vanaf 2019 een elektrische motor zal hebben. "Dit historische moment betekent het einde van wagens met enkel een verbrandingsmotor en plaatst elektrificatie centraal in Volvo's toekomstige activiteiten", klinkt het in een persbericht. Vannamiddag geeft de autobouwer meer uitleg op een persconferentie in Stockholm.