Is het een Ferrari of toch een Suzuki?

MVDB

3/07/17 - 13u13 Bron: Eigen berichtgeving

Werchter (Rotselaar) Rock Werchter-festivalgangers op weg naar de wei keken de afgelopen dagen hun ogen uit toen ze langs de autotweedehandszaak Bohets in Werchter passeerden en stopten voor een foto. Niet moeilijk, deze tot Ferrari omgebouwde Suzuki is uniek te noemen.

Zaakvoerder Gerard Bohets kocht de vuurrode Suzuki Swift uit 1980 drie weken geleden op een openbare verkoop in de buurt van de Nederlandse stad Breda. De achterkant, de deuren en de motorkap zijn begin jaren negentig helemaal omgebouwd tot een Ferrari F40. Het autootje heeft een kleine 70.000 kilometer op de teller en biedt plaats aan de bestuurder en een passagier. De koper mag met de wagen de baan op. Een nieuw likje verf op het koetswerk is wel aan te raden.



Sinds een kleine week staat de Suzuki te blinken op tweedehands.be, waar de advertentie inmiddels al meer dan 44.000 keer is bekeken. De interesse is immens. Bohets kreeg al van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat tientallen telefoontjes. Hij denkt er zelfs aan om de advertentie offline te zetten. Bieders hebben soms erg hoge bedragen voor de auto over, maar vallen later toch door de mand. De unieke Suzuki Swift kan de uwe worden voor zo'n 2.250 euro.

