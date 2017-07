Grootschalige roetfilterfraude niet opgemerkt: "Geloofwaardigheid lage-emissiezone staat op de helling"

SPS

3/07/17

Elk jaar raken tienduizenden dieselauto's door de autokeuring waarbij de roetfilter illegaal is weggehaald. De filters houden het giftige fijnstof en de roetuitstoot tegen die dieselauto's produceren. De autokeuring in ons land merkt deze weggehaalde roetfilters niet op, omdat de roetmeting verouderd is, meldt deredactie.be. Volgens VAB komt de "hele geloofwaardigheid" van de lage-emissiezone in bijvoorbeeld Antwerpen hierdoor op de helling te staan.

Sinds 2011 is het bijna onmogelijk om zonder roetfilter de scherpere Europese uitstootnormen te halen. De meeste nieuwe dieselauto's hebben bijna allemaal een roetfilter. Maar soms gaan de roetfilters stuk, wat ernstige motorproblemen kan veroorzaken. Als dat het geval is, moet de filter vervangen worden, maar dat kan oplopen tot zo'n 2.000 euro. Er bestaat een goedkopere maar illegale oplossing hiervoor: de roetfilter laten weghalen.



Bij een test werd de roetfilter weggehaald en de lege behulzing teruggeplaatst. Op de autokeuring raakte de auto probleemloos door de test. Volgens de keuring is de auto, zonder roetfilter, volledig in orde. Maar de auto is nu illegaal en stoot ruim 90 procent méér roet en fijnstof uit, aldus de VRT-reportagemakers. Zij tekenen voor jaarlijks 2.500 voortijdige overlijdens in ons land en meer dan 450.000 in Europa.



Volgens automobilistenvereniging VAB gaat het om 140.000 wagens die in ons land de roetfilter ofwel verwijderd hebben of waarvan de filter niet goed functioneert. VAB kaartte dat probleem twee jaar geleden al aan bij de vereniging van autokeurders en minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), voorlopig zonder resultaat, behalve dat het probleem erkend werd en er een studie zou komen.



Door de ontdekking komt echter "de hele geloofwaardigheid van de lage-emissiezones zoals in Antwerpen op de helling te staan", aldus Maarten Matienko van VAB tegenover de VRT. Die zones zijn gebaseerd op de euronormen.



De keurders erkennen dat ze minstens 10 jaar achterop lopen.