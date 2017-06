Tesla niet verantwoordelijk voor dodelijk ongeval met automatische piloot

Bewerkt door: ADN

De Amerikaanse constructeur van elektrische wagens Tesla is niet verantwoordelijk voor een dodelijk ongeval met zijn systeem van automatische piloot.

Een Amerikaanse regulator gaf vandaag te kennen dat een automobilist die vorig jaar in zijn Tesla om het leven kwam, terwijl hij het systeem voor autonoom rijden 'Autopilot' gebruikte, het stuur niet in handen nam ondanks zes waarschuwingen daartoe.



In een 500 pagina's tellend rapport van het Amerikaanse agentschap voor luchtvaart- en verkeersrampen (NTSB) wordt geconcludeerd dat de bestuurder van de auto (Model S) "het stuurwiel niet hanteerde gedurende het grootste deel van het traject" van 37 minuten.



De software van Autopilot stuurde nochtans zes keer de waarschuwing "Hands Required Not Detected", maar de bestuurder gaf er geen gevolg aan. Joshua Brown, een veertiger, overleed op 7 mei 2016 toen hij in botsing kwam met een vrachtwagen in Florida.