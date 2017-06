Maserati richt ravage aan op boulevard Zandvoort

Door: Simone van Zwienen

Nederland Een bestuurder van een Maserati heeft vanmorgen vroeg een flinke ravage aangericht in de Nederlandse badplaats Zandvoort. De man vloog met zijn wagen van de weg, botste op zeven geparkeerde auto's en kwam tientallen meters verderop tot stilstand.

Meerdere auto's, waaronder de Maserati, zijn perte totale. De bestuurder is met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend is er verder niemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur 's ochtends.



Volgens rijschoolhouder Barry Paap moet het een harde klap geweest zijn. Hij reed net nadat het ongeluk was gebeurd voorbij. "Gelukkig zijn er geen gewonden. De bestuurder heeft waarschijnlijk de stoep geraakt, is in een slip terechtgekomen en van de helling afgereden over een aantal auto's heen. Vervolgens reed hij weer half omhoog, waarbij hij nog een aantal auto's raakte."



Het is onbekend waardoor de man van de weg raakte. Op de weg wordt vaker harder gereden dan de maximaal toegestane snelheid.





