1.249.081 km op de teller: dat willen ze zelfs bij Mercedes eens zien

MARCO MARIOTTI

7/06/17 - 05u00

© Mine Dalemans.

Het is haast niet te geloven, maar de wagen van Danny Kellens uit Maasmechelen heeft meer dan 1 miljoen kilometer op de teller. 1.249.081 om precies te zijn. En dat heeft ook de aandacht van Mercedes gewekt: de taxichauffeur mag z'n E250td binnenkort tonen op het hoofdkwartier in Stuttgart.

Danny Kellens onderhoudt zijn Mercedes E250td uit 1998 met veel liefde. "Al bijna drie jaar heb ik het record te pakken van wagen met het meeste aantal kilometers in ons land, met hetzelfde motorblok", vertelt Kellens. "Maar het ding blijft heerlijk bollen. Ik mag deze maand zelfs naar het hoofdkantoor van Mercedes in het Duitse Stuttgart. Als ik naar de keuring ga, komt iedereen eens kijken om met eigen ogen te zien of het klopt. Maar ik kan alles perfect bewijzen met al mijn onderhoudsdocumenten."



Dat bevestigt Groep JAM, de garage in Hasselt waar Kellens zijn wagen laat onderhouden. "Wagens met 500.000 kilometer op de teller zien we vaker, maar dit nooit", vertelt Yves, de werkplaatsoverste. "Hij kan nog wel een tijdje verder, maar de 2 miljoen zal hij niet halen, vrees ik. Alles aan die auto heeft al 1 miljoen kilometer achter de rug: slijtage hou je niet tegen."



Volgens de garage is het geen toeval en is de job van Kellens één van de hoofdredenen. "Een taxi staat zelden stil en de chauffeur rijdt vaak rustig. Allemaal elementen die goed zijn voor een motor. Ook de rijstijl is al bijna 20 jaar ongewijzigd. Een wagen die meerdere eigenaars met verschillende rijstijlen heeft, haalt meestal geen 400.000 kilometer." (MMM)