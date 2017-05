Werknemers Audi Brussel gaan in staking tegen 45-urenweek

Bewerkt door: ADN

De namiddagploeg bij autofabriek Audi Brussels in Vorst - zowat 800 werknemers - heeft rond 15.00 uur het werk neergelegd. Dat zegt ABVV-afgevaardigde Grégory Dascotte. Het personeel eist dat de directie afziet van plannen voor een langere werkweek van 45 uur.

Door een sterke vraag naar wagens van het kleine model Audi A1, dat tot 2018 in Brussel gebouwd wordt, vraagt de Duitse luxewagenbouwer de Brusselse fabriek om dit jaar 2.600 extra A1's te bouwen.



De directie stelde voor om die extra productie op te vangen door de namiddagploeg van maandag tot en met donderdag en dit negen weken lang een uur langer per dag te laten werken. In ruil kunnen de werknemers dat extra uur voor 200 procent recupereren.



Volgens ABVV-vakbondsman Dascotte voert de directie evenwel de druk op om de plannen door te drukken, zonder dat sprake is van een compromis met de vakbonden. ACV-secretaris William Van Erdeghem bevestigt de actie. Hij noemt het voorstel van de directie, gezien de omstandigheden, evenwel een "eerlijk voorstel".