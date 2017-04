VW trekt portemonnee open voor elektrisch rijden

Bewerkt door: ADN

28/04/17 - 22u55 Bron: Belga

© reuters.

Volkswagen wil zijn investeringen in het ontwikkelen van elektrische auto's en andere alternatieven voor de traditionele verbrandingsmotor in de komende vijf jaar verdrievoudigen. Dat heeft topman Matthias Müller gezegd op een conferentie in Wenen.