Franse justitie onderzoekt gesjoemel bij Peugeot

Bewerkt door: kv

24/04/17 - 22u00 Bron: Belga

© afp.

Justitie in Frankrijk is een officieel onderzoek gestart naar PSA Peugeot Citroën wegens beschuldigingen dat die mogelijk heeft gesjoemeld met de uitstootwaarden van dieselwagens. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het autoconcern zelf ontkent de aantijgingen en zegt ook nog niet op de hoogte te zijn gesteld door de aanklagers.