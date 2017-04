De parkeernachtmerrie bij Tesla: hoe 6.000 werknemers elke dag vechten om 4.500 plaatsen

Koen Van De Sype

12/04/17 - 15u56 Bron: Wall Street Journal, Daily Mail

Nee, de werknemers van Tesla kunnen geen beroep doen op een parkeerwachter die hun wagen stalt. Wie in het midden staat, kan er gewoon niet meer uit. © Instagram.

Tesla zit met een vervelend probleem op zijn bedrijfsterreinen in het Amerikaanse Fremont en Palo Alto. De maker van elektrische wagens stelt zo'n 6.000 mensen te werk, maar de parking telt slechts 4.500 plaatsen. En daardoor speelt zich elke dag een ware veldslag af voor een van de begeerde plekken.

Tesla kwam deze week nog heel positief in het nieuws, toen het bedrijf General Motors (GM) passeerde en het nummer één werd onder de Amerikaanse autoproducenten. De totale waarde van alle aandelen van Tesla bedraagt nu 51 miljard dollar en geen enkele andere wagenbouwer in de VS doet beter.