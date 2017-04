Beste kwartaal ooit voor automerk Porsche

KVDS

12/04/17 - 14u51 Bron: Belga

De Macan is een van de succesnummers van Porsche. © ap.

Het Duitse automerk Porsche heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de hoogste verkoop ooit in de boeken gezet. Er werden wereldwijd bijna 60.000 auto's aan klanten geleverd, een toename van 7 procent in vergelijking met vorig jaar.