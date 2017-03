Vorig jaar slechts 1 zero-emissiepremie voor waterstofwagen aangevraagd

Door: redactie

27/03/17 - 23u29 Bron: Belga

De Mercedes F-cell is een wagen op waterstof. © kos.

De premie die de Vlaamse overheid op 1 januari 2016 invoerde voor de aankoop van zero-emissievoertuigen is vorig jaar slechts één keer aangevraagd voor een waterstofwagen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Bart Tommelein, onder meer bevoegd voor Energie, op een schriftelijke vraag van Matthias Diependaele (N-VA).

In aanmerking voor de premie komen 100 procent elektrische wagens en voertuigen met brandstofcellen op waterstof. Uit een antwoord op een vorige vraag aan Tommelein bleek in februari dat de premie in 2016 471 keer werd uitgekeerd. Op één uitzondering na ging het dus steeds om elektrische wagens.



"De kans is groot dat er in 2017 meer aanvragen worden ingediend voor waterstofwagens, maar het zal meer dan waarschijnlijk nog steeds over een heel klein aantal gaan", aldus Tommelein. De premie voor deze zero-emissievoertuigen wordt momenteel geëvalueerd door de Vlaamse regering.