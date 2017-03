Er rollen terug trucks van de Volvo-band na staking

Bewerkt door: ADN

20/03/17 - 11u34 Bron: Belga

Beeld van de staking bij Volvo Group Belgium. © belga.

oostakker Bij Volvo Group Belgium in Oostakker rollen er sinds vanmorgen terug zware vrachtwagens van de ketting, nadat de productie vorige week vier dagen stil lag na een staking. Dat werd vernomen bij de vakbonden.

De arbeiders bij Volvo Trucks in Oostakker gingen vrijdagavond akkoord met een vierde voorstel, waarbij de directie besliste om de lijnsnelheid naar 90 procent terug te brengen tot alle maatregelen (uit de drie voorgaande voorstellen) geïmplementeerd zijn. Die maatregelen draaien rond werkdruk, verlofregeling en verouderd materiaal. Ze moeten ervoor zorgen dat het werk terug werkbaar is in de truckfabriek, zeggen de vakbonden.



Het vakbondsfront evalueert de actie deze namiddag, en zal de komende tijd de implementatie nauw opvolgen. "Ik denk dat er kwalitatief het één en ander gebeurd is dat toch een zeer grote impact zal hebben op de toekomst", zegt Jo De Mey (ACV). "De vraag is of dat via een staking moest, volgens mij niet, de directie moest oog hebben voor signalen op de werkvloer."



Jo De Mey zegt in dat kader dat het bedrijf terug zal werken aan de "Zweedse cultuur" (overlegcultuur) en hoopt dat de overlegorganen in ere zijn hersteld. "De overlegorganen werden vroeger uitgehold, nu krijgen vakbonden de kans om die volop in te vullen. Want alle afspraken moeten nu geïmplementeerd worden, zodat de mensen zeer duidelijk het vertrouwen terugkrijgen. En dan denk ik dat er terug veel mogelijk is."



De staking van afgelopen week werd erkend door de drie vakbonden (ACV-CSC Metea, ABVV-Metaal en ACLVB).