Zweedse directie wil lijnsnelheid truckfabriek Volvo Gent naar 90 procent brengen

17/03/17

Bovenop alle toegiften die afgelopen week in drie vorige onderhandelingsrondes gedaan werden, stelde de Zweedse directie van Volvo Group gisterenavond voor om de lijnsnelheid van de truckfabriek in Oostakker naar 90 procent te brengen, tot alle voorgestelde maatregelen (zoals extra personeel) geïmplementeerd zijn. Over dat voorstel kan het personeel vandaag tussen 10 en 16 uur stemmen. Dat werd vernomen van Els De Vos (ACV-CSC Metea) namens het vakbondsfront (met ABVV en ACLVB).

Nadat gisterenavond 68,84 procent van de 1.194 aan de stemming deelgenomen werknemers een derde voorstel van de directie wegstemde, zaten vakbonden en directie meteen, en tot kort voor middernacht, terug aan de tafel.



Zweedse directie

Sinds woensdag worden de onderhandelingen gevoerd met de Zweedse directie, en die stelde gisterenavond voor om de lijnsnelheid in de truckfabriek naar 90 procent te brengen, tot alle voorgestelde maatregelen geïmplementeerd zijn. Dat gaat bijvoorbeeld over de inzet van extra personeel, dat aangeworven en opgeleid moet worden, maar ook over de aankoop van ruim veertig nieuwe vorkliften.



Serieuze toegeving

Die serieuze toegeving om de werkdruk te doen dalen, komt dus bovenop alle eerdere toegevingen. Het personeel kan er vrijdag tussen 10 en 16 uur over stemmen. Als minder dan 66,66 procent tegenstemt, dan is de staking voorbij, al hopen de vakbonden op een ruim gedragen meerderheid om de acties 'met een goed gevoel' af te sluiten.



De staking in de truckfabriek gaat vandaag haar vierde dag in, dagelijks gaat een productie van 186 zware vrachtwagens verloren.