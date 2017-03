VW woest over inval parket bij Audi op dag van presentatie jaarrapport, vandaag weer huiszoekingen

Bewerkt door: ADN

16/03/17 - 15u26 Bron: Belga

CEO Rupert Stadler tijdens de voorstelling van de jaarresultaten. © afp.

dieselgate Na de inval door het parket van München bij de Duitse luxewagenbouwer Audi gisteren op de dag van de persconferentie over de jaarresultaten, heeft moederbedrijf Volkswagen (VW) vandaag woest gereageerd.

Gisteren, precies op het moment dat de internationale pers bij Audi aanwezig was voor de presentatie van de jaarresultaten, vonden huiszoekingen plaats bij Audi in Ingolstadt en Neckarsulm, bij moederconcern Volkswagen (VW) in Wolfsburg, op nog andere sites en in privéwoningen van medewerkers. Ook bij het Amerikaanse advocatenkantoor Jones Day, dat door VW gelast is met het intern onderzoek naar dieselgate, vielen de speurders binnen. Volkswagen reageert woest. "Onaanvaardbaar in ieder opzicht", klinkt het vandaag bij VW in Wolfsburg.



Het parket wil niets kwijt over de huiszoekingen, omdat het onderzoek nog niet rond is, aldus een woordvoerder. Bedoeling is om duidelijkheid te krijgen wie betrokken was bij het schandaal met de sjoemelsoftware.