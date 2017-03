85 procent van werknemers Volvo Group Belgium verwerpt verzoeningsakkoord

Door: redactie

15/03/17 - 19u09 Bron: Belga

© belga.

Bij Volvo Group Belgium heeft ruim 85 pct van de werknemers tegen het ontwerpakkoord gestemd dat vakbonden en directie na tussenkomst van een verzoener afsloten. De staking wordt dus voortgezet, bevestigt het vakbondsfront.

Bij Volvo Group Belgium wordt er sinds dinsdag gestaakt in de truckfabriek in Oostakker, bij Gent. Een te hoge werkdruk, geen goede verlofregeling en verouderd materieel zijn de drie grootste frustraties van de zowat 3.000 personeelsleden.



"Dit is een duidelijke uitslag, er is geen speld tussen te krijgen", zegt vakbondssecretaris Jo De Mey (ABVV). "De mensen keuren het voorstel af en nu moeten we kijken hoe we daarmee omgaan." Ook bij ACV is te horen dat de vakbonden -ook ACLVB zit in het vakbondsfront- zich zullen beraden. ACV-secretaris Els De Vos bevestigt dat de staking voortgaat. De directie van Volvo Group Belgium kan nu opnieuw de verzoening aanvragen, of zelf onderhandelingen starten.



Vorige week donderdag bereikten vakbonden en directie al een eerste ontwerpakkoord, met toegevingen rond de drie frustratiepunten, maar dat werd toen verworpen met 84 pct van de stemmen. Maandag en dinsdag werd in totaal ongeveer 30 uur onderhandeld bij een verzoener, met een tweede ontwerpakkoord met nog meer toegevingen tot gevolg. Maar die zijn dus onvoldoende voor de arbeiders.



De directie van Volvo Group Belgium is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.