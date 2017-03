"Al ruim 25 jaar uitstootfraude bij Renault"

Door: redactie

Franse fraudebestrijders verdenken de Franse autobouwer Renault ervan al meer dan 25 jaar "frauduleuze strategieën" toe te passen om uitstoottesten voor diesel- en benzinemotoren te misleiden. Dat blijkt uit een rapport waar het Franse persagentschap AFP de hand kon op leggen. De hele Renault-directie, ook topman Carlos Ghosn, zou betrokken zijn.

De krant Libération had eerder vandaag al over het rapport bericht. Het bedrijf reageerde daarop dat het geen commentaar wil geven op het lopende onderzoek. "Het is confidentieel van aard en Renault heeft nog geen toegang tot het dossier", luidde het. De autobouwer beloofde met de autoriteiten mee te werken. "Voertuigen van Renault zijn niet uitgerust met sjoemelsoftware die antivervuilingssystemen aantast."



Het gelekte rapport gaat over recente modellen van Renault, maar de fraudebestrijders vernamen van een voormalige werknemer van de autoconstructeur dat de praktijken al gaande zijn sinds de jaren negentig.



De werknemer verliet de groep in 1997, maar volgens hem ging Renault op een gelijkaardige manier te werk als Volkswagen. Ook Renault zou software geïnstalleerd hebben die detecteert wanneer de wagen een test ondergaat. Volgens de ex-werknemer zou onder meer de eerste generatie van de Clio, uitgebracht in 1990, ermee uitgerust geweest zijn.