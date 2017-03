Onderhandelingen vlotten niet: algemene staking van start bij Volvo Oostakker

Door: redactie

14/03/17 - 05u45 Bron: Belga

Na bijna 15 uur onderhandelen werd vannacht besloten om de verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Volvo Group Belgium op te schorten en vandaag om 9 uur te hernemen. Dat werd vernomen bij het vakbondsfront (ABVV-Metaal, ACV-CSC-Metea, ACLVB).

Staking bij Volvo Trucks Oostakker: "hoge werkdruk, slechte vakantieregeling, verouderd materieel" #vrtnieuws pic.twitter.com/Mlm0cNyVW1 — Peter Decroubele (@PeterDecroubele)

Bij de vakbonden is te horen dat het moeilijke onderhandelingen zijn, maar ze spraken onderling af om niet naar buiten toe te communiceren. De delegaties die gisteren in het verzoeningsbureau zaten, zullen ook vandaag niet naar de stakersposten gaan.



Algemene staking

Deze ochtend start dus een algemene staking bij Volvo Group Belgium (ook wel Volvo Trucks genoemd) in Oostakker, waar ruim 3.000 mensen in een truckfabriek werken en nog eens ruim 1.000 mensen in een logistieke afdeling.



Als de bemiddelaar erin slaagt om een ontwerpakkoord te sluiten tussen vakbonden en directie, dan zal dat eerst aan de werknemers voorgelegd worden, klonk het eerder bij de vakbonden.





